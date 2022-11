C’est l’évènement ce soir en Charente-Maritime. La retransmission simultanée des derniers épisodes et du prime final de la série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » aux cinémas de Saintes et Rochefort, en présence d’une partie des comédiens. Un évènement HÉLÈNE FM, VOG RADIO et l’émission « Chut… on écoute la télé » qui sera unique en France et qui s’annonce fort en émotions, après 18 ans de présence télévisuelle. Passionné de la première heure, Pierre-Paul Lagouarde avait 11 ans quand la série a démarré. Il ne pouvait pas passer à côté de cet évènement et fera spécialement le déplacement depuis Montpellier. On l’écoute :

Fan absolu, Pierre-Paul Lagouarde a compilé les 18 ans de la série dans un ouvrage qu’il compte remettre ce soir à la production, en espérant aboutir peut-être à la publication d’un livre :

Les fans de « Plus belle la vie » ont rendez-vous ce soir à l’Atlantic ciné de Saintes, et à l’Apollo ciné 8 de Rochefort. Nous vous proposons une émission spéciale de « Chut… on écoute la télé », présentée par Alain Jeanne, à 18h sur HÉLÈNE FM et VOG RADIO, en direct du cinéma de Rochefort, avant la séance qui débute à 20h15. Pour ceux qui ne pourront pas y assister, une rencontre avec les acteurs est prévue demain matin de 10h à midi à l’Hyper U de Saintes.