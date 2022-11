La gendarmerie lance un appel suite à la disparition inquiétante d’un habitant du Château-d’Oléron. Patrick Gest, 63 ans, n’a plus donné signe de vie depuis hier matin, 10h. Sa famille est sans nouvelle de lui. La dernière fois qu’il a été vu, c’était aux alentours de 11h sur le pont de l’île d’Oléron. Il était à pied. L’homme de type européen mesure 1,78m, est de forte corpulence, a les cheveux gris et porte une moustache. Il serait vêtu d’un blouson bleu électrique, d’un pantalon ou d’un jean bleu et d’un haut blanc. Si vous avez des informations pouvant aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre-d’Oléron au 05 46 47 06 97.