C’est en ce moment la Semaine de sensibilisation aux sangs rares. Cette 2e édition a débuté ce lundi. Elle est proposée par l’Etablissement français du sang qui se mobilise pour trouver de nouveaux donneurs, en remettant sous le feu des projecteurs cet enjeu de santé publique. L’idée étant de sensibiliser le plus grand nombre au don de sang, et plus particulièrement les personnes d’origine africaine ou caribéenne, qui sont plus susceptibles d’avoir un sang très recherché pour la transfusion. C’est ce que nous dit le Dr Thierry Baladine, responsable des prélèvements à l’EFS de La Rochelle :