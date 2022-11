Le Futuroscope remporte le prix de la meilleure attraction du monde. Le parc poitevin a été récompensé cette nuit à Orlando, aux Etats-Unis, pour « Chasseurs de tornade », qui a ouvert cet été. Une expérience immersive unique au monde et bourrée d’effets spéciaux, où les visiteurs, assis sur une plateforme tournante, sont pris dans un véritable tourbillon. Le Futuroscope décroche ainsi la plus haute distinction de l’industrie du divertissement à l’échelle internationale, grâce à sa nouvelle attraction qui a déjà reçu six prix européens.