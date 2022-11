Rochefort poursuit son plan de sobriété énergétique. Après l’annonce de la fermeture de la piscine deux mois cet hiver, de l’arrêt de la patinoire et d’Océana lumina à Noël, c’est désormais au tour de l’éclairage public de faire les frais des mesures d’économies face à l’augmentation du prix de l’énergie. Avec l’extension de l’extinction des lampadaires dès demain.

Depuis presque six ans, 4 600 réverbères sur les 5 650 répartis dans toute la ville s’éteignent entre 0h30 et 5h. Cette mesure a généré une économie qui permet de remplacer les ampoules par des LED. Aujourd’hui, 61% du parc rochefortais est déjà équipé par ce type de matériel bien moins énergivore que les ampoules classiques. En cette fin d’année 2022, pour faire face à l’augmentation sans précédent du coût des énergies, Rochefort fait le choix d’étendre sa politique d’extinction de l’éclairage public nocturne au centre-ville, et d’en allonger la durée dans les faubourgs pour réduire sa consommation de 335 000 KW/h annuels. De nouveaux horaires d’extinction entreront progressivement en vigueur dans tous les quartiers de la ville, y compris aux cours d’Ablois et Roy-Bry, et en centre-ville, entre vendredi et lundi prochain, suivant les secteurs, les jours de la semaine et la saison. La municipalité a également fait le choix de déposer certains réverbères situés dans les secteurs peu voire pas fréquentés par les piétons, comme les routes aux sorties de la ville. La sécurité des automobilistes qui empruntent ces axes n’est pas menacée et l’éclairage est conservé sur toutes les voies de franchissement pour piétons et vélos. L’objectif est, je cite, « d’avoir le bon éclairage, au bon endroit au bon moment ».