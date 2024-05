La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange en raison des fortes pluies et des risques d’inondations. Les précipitations durables de ces dernières heures ont apporté de forts cumuls, pouvant atteindre entre 50 et 80mm, notamment dans le sud du département. Les pluies vont devenir plus éparses au cours de cette matinée, et s’évacuer vers l’Est de la région. La préfecture de la Charente-Maritime a lancé un appel à la prudence, en particulier aux usagers de la route qui doivent redoubler de vigilance. Les pompiers de la Charente-Maritime ont fait savoir ce matin qu’ils n’ont réalisé aucune intervention liée à ce phénomène au cours de la nuit.