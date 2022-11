L’appel à la grève générale aujourd’hui partout en France. Une journée d’action interprofessionnelle est prévue ce jeudi. Le syndicat CGT relance la mobilisation pour une hausse des salaires et des retraites. Pas de rassemblement ni de manifestation en Charente-Maritime, mais des perturbations sont à prévoir dans les transports et les écoles. A La Rochelle, un service d’accueil minimum est mis en place dans les établissements scolaires, les cantines et les garderies, mais les parents sont invités à garder leurs enfants. A Tonnay-Charente, le self du collège sera fermé. Les parents doivent récupérer leurs enfants ou prévoir un pique-nique.