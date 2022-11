Un accident a fait trois blessés dont deux graves hier soir dans le Sud de la Charente-Maritime. Vers 20h20, une voiture seule en cause a fait une sortie de route sur la D 159 à Saint-Martin-de-Coux. Une dizaine de pompiers se sont rendus sur place pour venir en aide aux victimes. Un homme de 42 ans et une adolescente de 16 ans ont été transportés en urgence absolue au CHU de Bordeaux. Plus légèrement blessé, un jeune homme de 17 ans a été conduit à l’hôpital de Jonzac. La circulation a été perturbée le temps de l’intervention des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident.