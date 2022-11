Un titre de championne de France pour la véliplanchiste de Marennes-Hiers-Brouage Océane Martin. A tout juste 18 ans, elle vient de s’imposer au Championnat de France de planche à voile jeune, qui s’est tenu à Lacanau du 29 octobre au 2 novembre. Elle a remporté huit manches sur neuf et le titre national. Et son frère Yannis Martin, 16 ans, est arrivé 3e en catégorie Espoir. Double fierté pour le Centre nautique et plein air du Bassin de Marennes et une première pour le club où Océane Martin est licenciée depuis ses débuts en 2013. On écoute son entraîneur et chef de base Ludovic Gironnet :

Et une grosse fête sera organisée fin de semaine en son honneur, histoire de célébrer cette victoire et de montrer l’exemple aux plus jeunes :

A noter que la saison de la section sportive de planche à voile se termine pour le club de Marennes, avec une dernière régate le 20 novembre à La Rochelle avant la trêve hivernale. La reprise aura lieu le 1er mars.