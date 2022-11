La construction d’une méga-bassine à Sainte-Soline, dans le Sud des Deux-Sèvres, a repris hier matin. Les engins de chantier sont arrivés dans la nuit sous escorte de la gendarmerie. Les travaux se poursuivent après dix jours de suspension. C’était le temps nécessaire pour réparer les dégradations commises suite aux actions menées les 29 et 30 octobre derniers sur le site de la future réserve de substitution pour l’irrigation agricole. Les opposants et défenseurs de l’eau préparent déjà la riposte, et envisagent de nouvelles opérations coups de poing dans les prochaines semaines.