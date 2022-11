Les mesures de restriction d’eau assouplies en Charente-Maritime. La préfecture a décidé de lâcher du lest, notamment en ce qui concerne le remplissage et la remise à niveau des mares de tonnes pour la chasse, limités à une surface inférieure à un hectare. Les mesures d’interdiction sont levées aujourd’hui sur les bassins du fleuve Charente et de la Seugne. Après plusieurs mois de sécheresse, les derniers épisodes pluvieux ont permis une amélioration sensible de la situation hydrologique. Toutefois, elle reste préoccupante. Les mesures sont reconduites sur les autres bassins.