Un spectaculaire accident d’autocar s’est produit hier matin sur l’autoroute A10, à Saint-Palais-de-Phiolin, au Sud de la Charente-Maritime. Vers 8h30, le conducteur, qui voulait faire une pause sur une aire de repos, s’est mal engagé sur la bretelle d’accès, a fait une sortie de route avant de percuter un arbre. Sur les 30 personnes à bord, trois ont été blessées dont le chauffeur âgé de 57 ans qui a dû être désincarcéré et transporté en hélicoptère à l’hôpital de Jonzac. Les deux autres blessés sont deux hommes de 60 et 67 ans qui ont été conduits vers les hôpitaux de Saintes et Jonzac. Le car, qui transportait des musiciens girondins, devait se rendre au Puy-du-Fou pour un spectacle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident. Une cellule d’urgence médico-psychologique a été mise en place.