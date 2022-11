Cauchemar en cuisine débarque à Tonnay-Charente pour un numéro inédit de l’émission sur M6. Lundi 21 novembre, Philippe Etchebest va intervenir dans le restaurant en grande difficulté de Jérôme, à la demande de Patricia et Didier, ses parents complètement démunis qui ont décidé de faire appel au chef pour porter secours à leur fils. Ce dernier qui a décidé de s’installer et d’ouvrir son affaire en Charente-Maritime il y a trois ans, après avoir travaillé en région parisienne. Mais les clients se font rares et les dettes s’accumulent. Philippe Etchebest va tout faire pour comprendre les difficultés et résoudre les nombreux problèmes pour aider le jeune patron. C’est à découvrir le 21 novembre donc, à 21h10 sur M6.