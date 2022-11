Visite de chantier hier après-midi sur la RN 141 à Chaniers, près de Saintes. Le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier s’est rendu sur cet axe particulièrement accidentogène. L’objectif est de casser la vitesse et de renforcer la sécurité des piétons.

L’intersection entre la RN 141 et la RD 234 du Maine-Allain à Chaniers, près de Saintes, est marquée par une forte accidentologie liée à un trafic important et à un aménagement peu adapté à l’afflux important des véhicules. Ces facteurs renforcent le caractère accidentogène de ce carrefour et ainsi, causent de nombreux accidents matériels et parfois corporels. Des travaux sur le carrefour du Maine–Allain ont débuté le 10 octobre dernier, afin de réduire durablement la vitesse des véhicules roulant sur la nationale, permettant ainsi de faciliter la traversée Nord/Sud tout en assurant la sécurité des piétons. Ce projet prévoit de créer deux plateaux surélevés, des passages piétons au niveau des plateaux et une limitation de la vitesse à 30 km/h. L’État apporte son soutien en versant une aide de plus de 80 000 euros à la commune au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour la sécurisation de cette portion de route. La Direction Interdépartementale des Routes Atlantiques supporte entièrement les coûts de réalisation des plateaux surélevés et d’enrobage, pour un montant de 73 000 euros.

Et coût total de l’opération : plus de 200 000 euros. A noter que des radars fixes sont à l’étude pour renforcer encore davantage la sécurité sur cet axe.