Les anti-bassines ne lâchent rien à Sainte-Soline, dans le Sud des Deux-Sèvres. Ils tiendront une conférence de presse en fin de matinée aujourd’hui pour constater ou non la reprise du chantier de construction de la réserve d’eau pour l’irrigation agricole. Il ne s’agira ni d’un rassemblement ni d’une action, préviennent-ils, alors que la préfecture a prolongé jusqu’à ce mercredi l’interdiction de manifester à Sainte-Soline. Les opposants demandent l’arrêt des travaux et un moratoire sous 15 jours sur les autres projets dont deux sont situés dans le nord de la Charente-Maritime. Sans quoi, ils menacent d’organiser une nouvelle action nationale, après celle de Sainte-Soline qui a rassemblé ce week-end entre 4 et 7 000 manifestants et qui a conduit à plusieurs interpellations. Quatre opposants devaient être jugés ce lundi en comparution immédiate au tribunal de Niort. Ces derniers ont demandé un délai pour préparer leur défense. Le procès a été renvoyé au 28 novembre.