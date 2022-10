La députée de Charente-Maritime Anne-Laure Babault réclame un renforcement des contrôles concernant l’utilisation des pesticides. A l’approche de la période de pulvérisation du prosulfocarbe, cet herbicide retrouvé en quantité record dans l’air de la plaine d’Aunis, l’élue parlementaire vient d’écrire à la DRAAF, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, pour lui demander de procéder à des contrôles renforcés, afin de prévenir les abus d’utilisation et de rassurer les riverains. « Cette mesure est d’autant plus nécessaire que les conditions météorologiques actuelles, particulièrement douces, pourraient entraîner une plus forte volatilité du produit dans l’air », indique-t-elle, précisant qu’un courrier a également été envoyé aux chambres d’agriculture départementales et régionales pour demander un suivi des quantités utilisées.