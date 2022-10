C’est l’évènement sportif de ce week-end en Charente-Maritime. Le Rallye d’automne est de retour pour une 64e édition. Avec un plateau de plus de 160 engagés, cette course automobile, qui compte pour la coupe de France de 2e division, a fait le plein, établissant cette année un record de participation dans le Grand ouest. Après un départ inédit de Châtelaillon-Plage ce vendredi après-midi, 15 épreuves spéciales composent le parcours, avec près de 162 km chronométrés au cœur de la campagne aunisienne, entre Aigrefeuille et Surgères. Et « il va y avoir du sport », promettent les organisateurs, qui comptent sur la présence du favori et dernier vainqueur en titre Jean-Marie Cuoq pour mettre la pression sur les concurrents. L’arrivée est prévue ce samedi soir à Châtelaillon-Plage.