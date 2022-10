4 960. C’est très exactement le nombre de participantes à la Course des Demoiselles qui s’est déroulée samedi après-midi dans les rues du centre-ville de Rochefort. Une action qui s’inscrivait dans le cadre d’Octobre rose et qui est devenue le rassemblement le plus important de la Nouvelle-Aquitaine en faveur du dépistage du cancer du sein. L’opération a permis de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Un chèque sera remis le 18 novembre prochain.