Rencontre avec Nina Rodier, lauréate des Trophées Cyclab de l’économie circulaire 2022. Son projet de création d’une usine de lavage pour le réemploi des contenants en verre consignés a été récompensé jeudi dernier à Surgères. Une aubaine pour cette cheffe d’entreprise de 41 ans, déjà à la tête d’une société de transport de voyageurs à Chambon, qui se lance dans une nouvelle aventure, parallèlement à son activité actuelle, avec de nouveaux enjeux et un nouveau défi sur le plan personnel. On l’écoute :

Et tout reste à faire pour Nina Rodier qui travaille actuellement sur la fabrication de la laveuse et la recherche d’un local. Elle se laisse un à deux ans pour lancer son activité qui devrait permettre l’embauche de deux salariés à temps plein dans un premier temps, puis de quatre ou cinq, voire plus, en fonction de la demande.