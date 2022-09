La Rochelle veut renouer avec le succès. Après trois victoires consécutives en début de saison, et une défaite la semaine dernière à Clermont, les Jaune et noir repartent de l’avant pour empocher un 4e succès et tenter de retrouver leur place de leaders. Et les Rochelais, invaincus à domicile, sont clairement favoris, puisqu’ils reçoivent ce samedi soir le Racing 92 qui est classé 9e. Les Maritimes occupent la 3e place. Coup d’envoi de la rencontre à 21h05 au stade Marcel-Deflandre. Ce sera le 70e match consécutif qui se jouera à guichets fermés.