La mobilisation hier pour la journée d’action nationale interprofessionnelle. A l’appel de plusieurs syndicats, des centaines de manifestants se sont rassemblés en Charente-Maritime pour réclamer une hausse des salaires, plus de pouvoir d’achat et dénoncer la réforme des retraites. Ils étaient plus de 300 à Saintes, autant à Rochefort, une quarantaine à Jonzac et environ 700 à La Rochelle. La Rochelle où la hausse des prix de l’énergie s’est invitée au cœur des discussions. On écoute Mathilde Canivet, secrétaire générale du syndicat CGT énergie 17, qui a tenu un stand d’information place de Verdun :

