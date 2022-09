La Banque alimentaire de Charente-Maritime au chevet des étudiants de La Rochelle. Une importante distribution de colis a été menée cet après-midi sur le campus. 200 jeunes bénéficiaires en grande précarité ont pu récupérer de quoi se nourrir. Une aide forcément bienvenue en ces temps de crise.

La Banque alimentaire de Charente-Maritime se mobilise pour les étudiants de La Rochelle, et poursuit tous les mois, jusqu’en décembre, sa distribution de colis de première nécessité sur le campus rochelais. La crise sanitaire a particulièrement fragilisé cette population durant près de deux ans. Même si les petits boulots sont redevenus monnaie courante, l’inflation des matières premières, des coûts d’énergie et l’augmentation des prix des loyers à La Rochelle mettent les étudiants en situation de très grande précarité alimentaire. Car la part consacrée au budget alimentation est malheureusement celle sur laquelle ils rognent, au détriment de leur santé et de leur hygiène. Voilà pourquoi la Banque alimentaire a décidé d’allouer sur son budget annuel une part des subventions données par la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités pour permettre de poursuivre jusqu’à fin 2022 la distribution de colis aux étudiants universitaires rochelais. Chaque mois, ces derniers reçoivent un colis d’épicerie et un colis de fruits et de légumes. Les produits d’hygiène, eux, sont distribués en libre-service, évitant ainsi le gaspillage.

L’an dernier, 9 218 colis ont été distribués aux étudiants.