Une femme de 38 ans a trouvé la mort hier après-midi dans un accident sur la D2 entre Meux et Jonzac. Pour une raison encore inconnue, son véhicule a fait une sortie de route sur une ligne droite, avant de faire plusieurs tonneaux et de terminer sa course contre un muret. Le drame est survenu peu après 15h30. Arrivés sur place, les secours n’ont pu que constater le décès de la victime. C’est le 37e depuis le début de l’année en Charente-Maritime.