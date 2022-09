Rochefort se prépare pour Octobre rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. La Ville se pare de ses parapluies roses et illumine la façade de la mairie la nuit. Et elle va de nouveau organiser sa désormais traditionnelle Course des Demoiselles. Ce sera le samedi 8 octobre. Départ à 17h place Colbert. Les inscriptions en ligne sont ouvertes.

Inscription Course & Marche – Les Demoiselles 2022 – 17300 – Rochefort (klikego.com)