Le coup de gueule de la maire de Saint-Jean-d’Angély contre les élus du littoral et les associations environnementales opposées à l’éolien en mer au large d’Oléron. Françoise Mesnard ne comprend pas la multiplication des recours contre ce projet. Elle appelle à un effort collectif, alors que son territoire très rural des Vals de Saintonge arrive à saturation et concentre 50% du parc éolien de la Charente-Maritime. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/mesnard-1.mp3 Et difficile d’en implanter davantage selon Françoise Mesnard, qui n’admet pas une telle levée de boucliers. Et peu importe si elle s’attire les foudres de ses homologues oléronais :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/mesnard-2.mp3