Le Festival de la fiction de La Rochelle s’est refermé samedi soir, avec la remise des récompenses sur la grande scène de La Coursive. Beaucoup d’émotion pendant la cérémonie. Le prix du meilleur téléfilm a été remis à la comédienne et réalisatrice Alexandra Lamy pour son premier film « Touchées » avec Mélanie Doutey et Claudia Tagbo. Un film qui traite des violences conjugales. C’est la plus belle des récompenses pour la néo-réalisatrice qui a réagi au micro d’Alain Jeanne :

Le téléfilm d’Alexandra Lamy sera diffusé jeudi soir à 21h10 sur TF1. Parmi les autres prix décernés, celui de la meilleure série de 52 minutes à « Lycée Toulouse Lautrec », celui de la meilleure réalisation à Hafsia Herzi pour son premier film « La Cour » pour Arte, ou encore celui de la meilleure série de 26 minutes pour « Septième ciel » d’Alice Vial pour OCS.