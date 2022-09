Le bilan de l’opération de contrôles routiers coordonnés menée hier après-midi dans les principales villes de la Charente-Maritime. Policiers et gendarmes ont été mobilisés pour veiller au respect de la vitesse et du code de la route. Les conduites addictives étaient également dans le collimateur. Résultat : 9 infractions ont été relevées dans le secteur de Royan. 13 à Rochefort AVEC un défaut de permis. Et 16 à La Rochelle.