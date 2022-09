L’ouverture ce midi de la nouvelle salle multisports à Surgères. Après quinze mois de travaux, et quelques semaines de retard pour cause de covid, la construction et l’aménagement du bâtiment sont enfin terminés. L’ensemble architectural situé sur l’ancien terrain d’entraînement du club de tir à l’arc, entre la rue Ronsard et le stade de rugby, s’intègre parfaitement dans son environnement. A deux pas des écoles et des clubs sportifs qui vont pouvoir bénéficier de ce nouvel équipement, qui faisait cruellement défaut au territoire, et qui vient compléter une offre vieillissante et plus énergivore, comme le concède Jean Gorioux, président de la Communauté de communes Aunis Sud, propriétaire de la salle :

La nouvelle salle multisports de Surgères est un équipement deux en un, doté de deux espaces bien définis, dédiés à la pratique de diverses activités sportives :

Coût de l’opération : 2,3 millions euros. A noter que la CdC Aunis Sud réfléchit désormais à la création de deux nouveaux équipements de ce type. Un à Aigrefeuille-d’Aunis. Et un 2e à Surgères.