Un vent nouveau souffle sur le port de la Cotinière à Saint-Pierre-d’Oléron. Samedi prochain, aura lieu l’inauguration en grande pompe de son extension et de la nouvelle criée. Désormais agrandi et doté d’outils derniers cris, il va grandement améliorer le quotidien des professionnels de la mer.

Les infrastructures étant devenues obsolètes, avec une criée sous-dimensionnée datant des années 70 et un accès difficile au port à marée basse, le Département de la Charente-Maritime, propriétaire du port, mais également gestionnaire en régie, a conduit depuis une dizaine d’années des études pour réorganiser le port. En 2016, il a décidé de lancer un programme de modernisation de près de 53 millions d’euros. Les travaux ont démarré fin 2018 pour s’achever cette année. Il a été question de l’aménagement et la modernisation des équipements de la criée, mais également des ateliers de mareyage et des quais et pontons du nouveau port de pêche de La Cotinière, à Saint-Pierre d’Oléron. Un port qui accueille une centaine de navires et concentre plus de 4 000 tonnes de produits vendus en criée, soit près de deux tiers du tonnage débarqué en Charente-Maritime, un quart des débarques régionales et un tiers de la valeur des criées de Nouvelle-Aquitaine. L’activité de pêche y génère près de 250 emplois directs et une centaine d’emplois indirects.