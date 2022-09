Six jours pour rencontrer les stars du petit écran et découvrir les dernières créations françaises en matière de séries, mini-séries ou encore téléfilms. 41 œuvres sont en compétition pour cette édition 2022. C’est un jury présidé cette année par l’actrice Sandrine Bonnaire qui sera chargé de décerner 15 prix. Et la présidente promet d’être à l’écoute de ce dernier :

Sandrine Bonnaire dont le regard sur la télé et la création a beaucoup changé :

Sandrine Bonnaire qui répondait aux questions d'Alain Jeanne. A noter que nous serons en direct du Festival de la fiction de La Rochelle jeudi et vendredi à 18h. Parmi nos invités : Patrick Timsit ou encore Kool Shen. De nombreuses vedettes sont attendues sur le Vieux-Port : Alexandra Lamy, Audrey Fleurot, Odile Vuillemin, Julie Gayet, Emmanuel Moire, Ingrid Chauvin, Antoine Duléry et toute l'équipe de la série « Plus belle la vie ».