L’ouverture ce lundi aux Assises de Périgueux du procès d’un magnétiseur de Tonnay-Boutonne accusé de viols et agressions sexuelles. L’homme âgé de 76 ans aurait abusé de plusieurs femmes lors de ses séances de magnétisme entre 2018 et 2020. Pas moins de seize victimes ont porté plainte. L’accusé, qui est placé en détention provisoire dans la Vienne, nie les faits qui lui sont reprochés et reconnaît des massages thérapeutiques consentis. Le procès, qui va durer une semaine, se déroule exceptionnellement en Dordogne, car l’une des victimes est magistrate au tribunal de Saintes.