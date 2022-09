La crise énergétique s’est invitée au Salon de la maison neuve qui a refermé ses portes hier soir à l’espace Encan de La Rochelle. Alors que les prix flambent, des solutions existent pour réduire sa consommation d’énergie et faire des économies. Et les bons conseils ont été les bienvenus en ces temps difficiles, d’autant plus à l’approche de la saison hivernale où il va falloir se chauffer. Les exposants ont pu aider les visiteurs, comme Sébastien Dubois, spécialiste de l’isolation des combles :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/salon-1.mp3 Même constat du côté du stand du constructeur de maisons individuelles Chantal B, basé à Arvert. Une bonne isolation, c’est primordial, comme le conseille sa représentante Cindy Plétin :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/salon-2.mp3 Les pompes à chaleur, c’est aussi ce que préconise Fabrice Garnier, du groupe Atlantique auprès des constructeurs de maisons individuelles :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/salon-3.mp3