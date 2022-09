Un homme de 48 ans est mort dimanche dernier à Tonnay-Charente, après avoir pratiqué des jeux sexuels violents. C’est son compagnon âgé de 47 ans qui a alerté les pompiers, après avoir constaté le décès de la victime. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. D’après les premiers éléments, et dans l’attente des résultats des expertises médico-légales, il ressort que le décès est intervenu suite à des jeux sexuels dangereux. Le tout sur fond de consommation de produits stupéfiants. Le parquet de La Rochelle a ouvert une information judiciaire. Le compagnon a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et usage et détention de produits stupéfiants. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction.