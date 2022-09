Malgré ses 40 volontaires, l’association ne peut plus répondre aujourd’hui qu’à un appel sur quatre. Toutefois, après une période de crise sanitaire difficile, et face à un contexte économique morose, les appels se multiplient et la détresse psychologique augmente, comme le constate Patrick Petit-Dubousquet, président de SOS Amitié La Rochelle :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/sos-1.mp3 Devant une telle vague d’appels de détresse, SOS Amitié La Rochelle se mobilise et lance une campagne de recrutement de bénévoles, afin d’atteindre l’objectif visé d’une écoute 24h/24 et 7j/7 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/sos-2.mp3 Une réunion d’information est prévue le jeudi 29 septembre à 20h à l’ancienne gendarmerie de La Pallice, à La Rochelle.