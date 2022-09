Clap de fin hier soir pour la Foire-expo de La Rochelle. Après un peu plus d’une semaine d’activité et de bonnes affaires, l’heure est désormais au bilan. Et ce que l’on peut dire, c’est que la fréquentation de cette 73e édition est en hausse, après deux années marquées par la crise sanitaire, comme le reconnaît Thierry Gaillard, président du Comité des fêtes, foires et salons de La Rochelle, qui organise l’évènement :La Foire-expo de La Rochelle est le premier rendez-vous économique de la rentrée en Charente-Maritime. De quoi donner la température. Et là, manifestement, ça a chauffé du côté des carnets de commande. Thierry Gaillard :La Foire-expo de La Rochelle s’est refermée hier au Parc des expositions. Dernière année où l’évènement se déroulait à cet endroit, avant le démarrage des travaux d’aménagement du futur hôpital. Le nom du nouveau lieu qui accueillera la Foire-expo 2023 sera connu d’ici un mois.