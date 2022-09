Top départ hier à Royan de la dernière étape de la Solitaire du Figaro. Les 32 skippers encore en lice ont mis le cap ce dimanche midi sur l’Espagne, direction La Corogne, avant un retour en France pour une arrivée finale à Saint-Nazaire. Les spectateurs étaient nombreux pour applaudir les concurrents dont les quatre Charentais-Maritime encore dans la course, et notamment la Rochefortaise Violette Dorange qui est 10e et première femme du classement.