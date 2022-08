Opération de contrôle sanitaire des huîtres Marennes-Oléron hier après-midi à Saint-Just-Luzac. La DDPP, la Direction Départementale de la Protection des Populations, s’est rendue ce mardi au Cabanon de l’huître, en présence du préfet Nicolas Basselier. L’exploitation promeut depuis 1995 une pousse en claire selon la méthode d’élevage traditionnelle. La DDPP, qui veille au grain, délivre un agrément aux ostréiculteurs et mareyeurs pour pouvoir exercer leur activité. Et le service de l’Etat est particulièrement attentif et vigilant pour le bien des consommateurs, comme le souligne Myriam Peuron, directrice de la DDPP :

Une activité qui appartient au patrimoine de la Charente-Maritime, comme le précise Philippe Morandeau, président du Comité régional de conchyliculture :