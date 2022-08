Le port de Royan sera en ébullition du 31 août au 4 septembre. Pour la première fois, la station balnéaire est ville-étape de la Solitaire du Figaro. Sa situation géographique privilégiée lui a permis d’être sélectionnée cette année. La Communauté d’agglomération Royan Atlantique, conjointement avec la Ville et le Département de la Charente-Maritime, a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour accueillir cet évènement sportif d’envergure. Avec donc cinq jours de fête dès demain, destinés à mettre à l’honneur le territoire et la filière nautique locale, comme le concède Vincent Barraud, président de la CARA :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/solitaire-1.mp3 Et pour recevoir l’évènement comme il se doit, la CARA a investi un budget de 270 000 euros. Rien de moins pour une opération de grande envergure, comme le souligne Jean-Marc Audouin, chargé de mission tourisme et nautisme :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/solitaire-2.mp3 Plus d’un millier de visiteurs sont attendus. Le rendez-vous est donné au village de la Solitaire du 31 août au 4 septembre, esplanade Kérimel-de-Kerveno. Les 33 skippers engagés sont attendus, eux, jeudi, dont les quatre Charentais-Maritimes : Violette Dorange, Alexis Thomas, Romen Richard et Robin Marais.