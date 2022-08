C’était le dernier week-end avant la rentrée, et Bison futé avait classé la journée de ce dimanche orange dans le sens des retours. Et il y avait du monde sur les routes. Trois accidents se sont produits hier matin en Charente-Maritime, avec des conséquences graves et dramatiques. Le premier est survenu aux alentours de 8h sur la commune de Bourcefranc-le-Chapus, à la sortie du pont d’Oléron. Un utilitaire et une voiture sont entrés en collision sur la RD 728. Le bilan fait état de trois blessés dont un grave qui a été transporté à l’hôpital de La Rochelle.

Puis, quelques minutes plus tard, ce sont deux voitures qui se sont percutées sur la RN 141 à Chaniers, près de Saintes. Là encore, trois blessés dont deux graves : une jeune femme de 18 ans a été transportée au CHU de Bordeaux, et un homme de 76 ans a été conduit à l’hôpital de Saintes.

Enfin, vers 10h, une voiture a percuté un groupe de cyclistes sur la D18 à Saint-Just-Luzac, près de Marennes. Un homme d’une soixantaine d’années appartenant au peloton est décédé. Deux autres personnes ont été blessées dont une grièvement. Une vingtaine de sapeurs-pompiers se sont rendus sur place.