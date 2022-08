Des infirmiers libéraux volontaires pour assurer la permanence des soins non-programmés en Charente-Maritime. Depuis le 17 août, une trentaine de professionnels se relaient pour répondre aux appels non-urgents du SAMU, entre 16h et 22h. Ils se rendent au domicile des patients ou en EHPAD afin de réaliser une évaluation, un bilan et les actes infirmiers éventuels. Un dispositif qui cherche principalement à désengorger les urgences dans un contexte déjà tendu, accentué par la saison estivale. Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/permanence-acces-aux-soins.mp3 A noter que ce dispositif prendra fin le 30 septembre prochain. Un bilan sera fait tout au long de sa mise en place et au terme de celui-ci, afin d’évaluer la possibilité de pérenniser, de faire évoluer et de renforcer le recours direct aux infirmiers libéraux.