L’île d’Oléron placée en vigilance renforcée face à la grippe aviaire, après la découverte de deux oiseaux marins morts et contaminés. Deux cadavres de fous de Bassan ont été découverts ces derniers jours à Saint-Georges-d’Oléron et Dolus. Des mesures ont été prises par la préfecture de la Charente-Maritime, face à la présence de ce virus considéré comme hautement pathogène, afin de protéger les oiseaux sauvages, domestiques et d’élevage. La première consiste à étendre pour au moins trois semaines la zone de contrôle temporaire déjà mise en place depuis le 12 août. Cela concerne désormais les huit communes de l’île.