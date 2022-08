Cette course annuelle, organisée par la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, aura lieu les 10 et 11 septembre prochains. Les randonnées pédestres et en kayak partiront du port de Ribérou à Saujon le samedi. La randonnée nautique se tiendra le dimanche au départ du port de la Cayenne à Marennes. Pas de grands changements comparés aux éditions précédentes. Seul le parcours des kayaks a dû être légèrement remanié cette année, en raison de la sécheresse, comme l’explique Marie Mouton, chargé de mission pour La Remontée de la Seudre :

Les inscriptions, qui sont ouvertes depuis le 17 août, se terminent le 7 septembre. Et il faut faire vite, car les places sont chères, comme le précise Marie Mouton :

A noter qu’aucune inscription sur place ne sera accordée les jours de course. Rendez-vous sur royanatlantique.fr