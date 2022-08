Ahmed Sylla attendu ce soir à Royan. L’acteur et humoriste vient présenter en avant-première son dernier film « Jumeaux mais pas trop » de Wilfried Meance et Olivier Ducray. Une comédie qui sortira en salle le 28 septembre. L’histoire de deux frères jumeaux qui se découvrent 33 ans après leur naissance. Tout les différencie, et pas seulement la couleur de peau. La séance débute à 20h au cinéma Le Lido, en présence de l’équipe du film.