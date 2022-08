La Communauté d’agglomération Royan atlantique dresse un premier bilan positif de la saison estivale. Bien que la période ne soit pas encore tout à fait terminée, la CARA affiche des résultats très satisfaisants. Après deux étés marqués par la crise sanitaire et une hausse de la fréquentation l’année dernière, les vacanciers sont toujours au rendez-vous, et en grand nombre sur le territoire. Un bilan toutefois terni par les épisodes de canicule et une sécheresse accrue, mais aussi par le manque de saisonniers et l’inflation, comme le souligne Vincent Barraud, président de la CARA :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/saison-cara.mp3