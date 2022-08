Evènement ce week-end à Saint-Jean-d’Angély. Le circuit de Puy de Poursay accueille pour la 23e fois l’étape française du Championnat du monde de motocross MX2 et MXGP, qui signe son retour en terre angérienne. Et il y aura du lourd pour cette compétition. Parmi les favoris, il faudra compter sur le local de l’étape : Tom Vialle, licencié au Moto-Club angérien qui organise la compétition. Le jeune pilote est en lice pour le titre mondial de MX2. « Je vais donner le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré. L’évènement va se dérouler sur deux jours, samedi et dimanche. Un public très nombreux est attendu.