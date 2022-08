Face à l’affluence de visiteurs et parce que des incivilités ont été signalées par les professionnels de la vie nocturne, la Ville va expérimenter dès demain et jusqu’au 30 septembre 8 urinoirs hommes et femmes supplémentaires. Gratuits, 4 de ces équipements autonomes et amovibles ont été positionnés au Gabut, 2 rue de la Sardinerie et 2 sur le cours du temple. A noter qu’une signalétique originale a été confiée au dessinateur rochelais Super Bourdi pour inciter à les utiliser.