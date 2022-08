Un restaurateur oléronais verbalisé pour une éclade non sécurisée. Dimanche dernier, le professionnel installé à Dolus a réalisé ce plat typique charentais en faisant cuire des moules sous des épines de pin à même le sol, sans aucune mesure de protection. Manifestement, toutes les règles de sécurité n’ont pas été respectées selon les gendarmes, d’autant plus en période de sécheresse et de risque de feux de forêt. Le chef en a été quitte pour une belle amende.