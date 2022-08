Plages.agglo-royan.fr a été lancé cet été pour prévenir les habitants et les touristes des conditions de baignade sur toutes les plages surveillées du territoire. Le site permet de localiser les postes de secours et de connaître en temps réel la couleur du drapeau, la météo et toutes les infos utiles. Il ne s’agit pour l’instant que d’une version expérimentale.