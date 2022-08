Gare aux baïnes aujourd’hui sur le littoral atlantique, et notamment en Charente-Maritime. Cinq communes du département ont été placées en alerte maximale. 5 sur une échelle de 5. Il s’agit de Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, Grand-Village-Plage, Les Mathes et La Tremblade. Les conditions de baignade en mer y sont extrêmement dangereuses ce mercredi, en raison de la forte houle et des vagues de bord, de forts courants, et des températures de l’air et de l’eau élevées pour la saison. Il est fortement déconseillé de se baigner en dehors des zones surveillées.