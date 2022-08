Face à la sécheresse, la Ville de Surgères prend des mesures et réduit sa consommation d’eau. Alors que la situation impacte fortement les ressources en eau du département, et que de nouvelles mesures de restriction ont été prises, la municipalité surgérienne a décidé de suspendre l’arrosage automatique sur l’ensemble des espaces verts de la commune. Seule l’eau de récupération industrielle issue d’entreprises locales est utilisée pour arroser les jeunes arbres, les plantes en pots et quelques massifs fleuris.